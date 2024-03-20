Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в Белоруссии

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Поездка в Белоруссию может выйти как дорогой, так и премиальной, все зависит от бюджета и интересов туриста, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на представителя компании по организации экскурсионного пребывания в Белоруссии Анастасию Павлову.

Эксперт отметила, что в стране имеется достаточно дешевых, но приличных хостелов, а также гостиниц премиум-класса. Их цены варьируются от двух до 20 тысяч рублей.

По такому же принципу различается и стоимость экскурсионных программ. Групповые туры стоят недорого, например, за сопровождение по Минску можно заплатить 50 белорусских рублей (1 411 российских рублей. – Прим. ред.), а можно заказать индивидуальную VIP-экскурсию, в которой гид будет работать только с одним человеком. Такая опция обойдется уже в 350 белорусских рублей (9 880 российских рублей. – Прим. ред.).

Также Павлова уточнила, что в поездку в Белоруссию лучше всего взять с собой банковскую карту платежной системы "Мир". Именно с этими картами у путешественников не возникнет проблем со снятием наличных в белорусской валюте. При этом в стране достаточно мест, принимающих в качестве оплаты российские банковские карты, добавила она.

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