Крым и Краснодарский край не вводили ограничения для туристов – Ростуризм

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Все туристические объекты в Крыму и Краснодарском крае работают штатно. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", – написала она в своем телеграм-канале.

Догузова уточнила, что находящиеся в этих регионах туристы могут спокойно продолжать отдых. Для планирующих путешествие на эти курорты также нет никаких ограничений.

Президент РФ 19 октября ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Правительству России было поручено оперативно представить предложения о мерах, которые будут применяться на этих территориях.

Также глава РФ подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам регионов было дано поручение выполнить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от ЧС природного и техногенного характера.

Ранее в АТОР сообщили о единичных фактах бронирования туров в Крым на ноябрь и Новый год. Уточнялось, что такая ситуация с бронированиями сложилась из-за частичной мобилизации, а также взрыва на Крымском мосту, ввиду которого частично было ограничено транспортное сообщение с регионом.



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