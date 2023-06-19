Российская туристка рассказала, как турки относятся к путешественникам из РФ и ФРГ

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Российские туристы рассказали о некоторых неприятностях, с которыми они столкнулись во время отдыха в Турции. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Так, их отель был слишком переполнен. Перед завтраком около входа в ресторан была очередь в сто человек. Сотрудники отеля не справлялись с подобным наплывом: кому-то не хватало столовых приборов, а еда на шведском столе постоянно заканчивалась, при этом ее не пополняли.

Еще одна проблема – официанты ни слова не понимали по-русски.

"Русские составляют 90% отдыхающих, а вам наплевать на нас и на наши просьбы? Менеджеры, куда вы смотрите? Все носятся с тарелками в поисках места, сшибают друг друга", – поделилась одна из отдыхающих женщин.

По ее словам, самыми невоспитанными были путешественники из Германии. Гражданка РФ рассказала, что они не видят никого, кроме самих себя. При этом именно к ним в Турции относятся как к представителям "высшей расы".

Туристка из РФ отметила, что Москва поставляет Анкаре газ и нефть, предоставляет много рабочих мест в России. Страна также закупает у Турции овощи, фрукты, посылает свои самолеты. На этом фоне, продолжила она, отношение к россиянам не поддается никакой логике.

Ранее политический обозреватель Дарья Асламова заявила, что РФ следует отказаться от личного в отношениях с Турцией и смотреть в целом на политическую систему. По ее словам, Анкара с большим уважением относится к Владимиру Путину. Однако в персонализации внешней деятельности страны могут быть некоторые проблемы.

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