Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
"Мера предусматривает примерно (для. – Прим. ред.) 357 тысяч детей компенсацию половины (стоимости. – Прим. ред.) путевок. Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая", – сказал зампред.
Ранее Ростуризм представил проект постановления правительства, касающийся детского туристического кешбэка. В рамках программы можно будет вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей при оплате банковской картой платежной системы "Мир". Средства вернут в течение пяти рабочих дней.
В АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка. Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.
Родители школьников смогут вернуть до половины стоимости путевок в детские летние лагеря
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