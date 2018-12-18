Последние клиенты "Жемчужной реки" вернутся в Москву 19 декабря

Последний авиарейс из Китая с клиентами туроператора "Жемчужная река" запланирован на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Турпомощь".
"Уважаемые туристы, находящиеся на территории острова Хайнань и пострадавшие от действий туроператоров, работающих под брендом "Жемчужная река". Обращаем ваше внимание, что завтра, 19 декабря 2018 года, состоится последний эвакуационный рейс в Москву", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что ориентировочное время вылета рейса авиакомпании "ИрАэро" №IO870 по маршруту Хайкоу-Самара c дальнейшим перелетом до Москвы – 20:15. Время прибытия самолета в Домодедово уточняется. Ожидается, что в Москву вернутся 233 клиента "Жемчужной реки".
12 декабря Ростуризм исключил юрлица, которые принадлежат "Жемчужной реке", из Единого федерального реестра туроператоров. Вскоре стало известно, что билеты продавались на несуществующие рейсы. Первый рейс с туристами из Китая вылетел утром 13 декабря. На борт попали жители Москвы и Уфы.
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