Первый рейс с туристами "Жемчужной реки" вылетел из Китая

ТАСС/Юрий Смитюк

Первый рейс авиакомпании "ИрАэро" с туристами на борту вылетел из Хайкоу и уже прибыл в Уфу после длительной задержки в Китае, сообщает ТАСС.

Сколько пассажиров на борту не уточняется, однако известно, что самолет вылетел полным. Туристы сильно задержались в Китае из-за долгов туроператора "Жемчужная река". Как рассказал перевозчик, уже перед вылетом рейс был задержан из-за недостоверных списков пассажиров, предоставленных туроператором.

Первыми на рейс №868 попали туристы из Уфы, но также и москвичи. Из Башкирии они смогут прилететь в столичные аэропорт по минимальным тарифам – такова договоренность Росавиации с другими авиакомпаниями.

В то же время рейс из Хайкоу в Хабаровск задержали на 1,5 суток. Согласно онлайн-табло на сайте дальневосточного аэропорта, рейс должен был прибыть в 08:45 (01:45 мск) 13 декабря, а задерживается до 19:20 (12:20 мск) 14 декабря.

Федеральное агентство по туризму исключило из реестра туроператоров "Жемчужную реку". До этого авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Хайкоу и Санья после того, как "Жемчужная река" не оплатила долги. Долги оцениваются в 2,3 миллиона долларов.

По данным "Турпомощи", вылететь на отдых в Китай из-за исключения "Жемчужной реки" из единого федерального реестра туроператоров не смогут пять тысяч человек, им полагается компенсация.

Вылететь из Китая домой не смогли около 1500 россиян. Ростуризм направил на Хайнань своих сотрудников, чтобы туристов не выселили из гостиниц и не применяли к ним санкции из-за истечения срока действия групповых виз.

12 декабря туроператор "Жемчужная река" направил списки своих клиентов, которые находятся на острове Хайнань, в Ростуризм, "Турпомощь" и авиаперевозчику. Компания подчеркнула, что прилагает все возможные силы для устранения негативных последствий.

Для вывоза клиентов "Жемчужной реки" используются резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и задействованы рейсы других туроператоров. Для этого привлекают "ИрАэро" и рейсы других туроператоров, в частности, ANEX Tour, "Русь-Тур". Возможно также участие авиакомпании "Икар" (PegasFly).