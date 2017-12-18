Необычное приключение. Москвич – об острове квестов на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Москвич собрался проводить квесты на острове, который получил по программе "дальневосточный гектар". Туристический центр появится на острове Чакмут, который находится в Амурском лимане между побережьем Хабаровского края и Сахалином. Открыта первая версия сайта, а пилотный квест может состояться летом 2019 года.
Обладатель "дальневосточного гектара" Нарек Оганисян в эфире радиостанции Москва FM подтвердил, что у него есть бизнес-план и представление о том, кто будет приезжать на квесты. По его словам, остров находится не так далеко и добраться до него несложно: он располагается в 300 метрах от материка. Будут организованы туры, людей будут доставлять на различном транспорте, рассказал Оганисян. Неподалеку есть поселок городского типа Лазарев.
"Люди будут развлекаться. Если выиграют приз, то отобьют и все расходы на путешествие. Такое необычное приключение", – пояснил он. Рассчитывают организаторы квестов на участников со всего мира. Сайт переведут на разные языки, обслуживание и консультации тоже сделают доступными для иностранцев.
Квесты будут представлять собой поиски сокровища, которое спрятано на острове. Участникам нужно будет выполнять различные задания. Победителю достанется денежный приз.
Идея Оганисяну пришла при просмотре типовых бизнес-моделей на сайте Агентства по развитию человеческого капитала, который он долго изучал. Ему пришла идея организовать туризм, затем Оганисян подумал о том, где это можно сделать. Он рассказал, что на острове очень красиво, там есть и леса, и пляжи.
Осваивать остров планируется в два этапа. Первый – разведка территории: организаторы узнают, что там располагается, есть ли там пресная вода, найдут удобные местоположения для размещения специальных домов-контейнеров. Затем нужно будет сделать электроснабжение закрытого цикла. А после этого следует подумать о том, где спрятать призы, где какие зоны организовать, на каком транспорте перевозить участников. Оганисян предположил, что возможно использование инфраструктуры поселка городского типа Лазарев.
Первое время обладатель "дальневосточного гектара" собирается обходиться собственными средствами. Но, возможно, впоследствии он привлечет инвесторов и будет рад, если кто-то присоединится.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: