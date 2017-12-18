Необычное приключение. Москвич – об острове квестов на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москвич собрался проводить квесты на острове, который получил по программе "дальневосточный гектар". Туристический центр появится на острове Чакмут, который находится в Амурском лимане между побережьем Хабаровского края и Сахалином. Открыта первая версия сайта, а пилотный квест может состояться летом 2019 года.

Обладатель "дальневосточного гектара" Нарек Оганисян в эфире радиостанции Москва FM подтвердил, что у него есть бизнес-план и представление о том, кто будет приезжать на квесты. По его словам, остров находится не так далеко и добраться до него несложно: он располагается в 300 метрах от материка. Будут организованы туры, людей будут доставлять на различном транспорте, рассказал Оганисян. Неподалеку есть поселок городского типа Лазарев.

"Люди будут развлекаться. Если выиграют приз, то отобьют и все расходы на путешествие. Такое необычное приключение", – пояснил он. Рассчитывают организаторы квестов на участников со всего мира. Сайт переведут на разные языки, обслуживание и консультации тоже сделают доступными для иностранцев.



Квесты будут представлять собой поиски сокровища, которое спрятано на острове. Участникам нужно будет выполнять различные задания. Победителю достанется денежный приз.

Идея Оганисяну пришла при просмотре типовых бизнес-моделей на сайте Агентства по развитию человеческого капитала, который он долго изучал. Ему пришла идея организовать туризм, затем Оганисян подумал о том, где это можно сделать. Он рассказал, что на острове очень красиво, там есть и леса, и пляжи.

Осваивать остров планируется в два этапа. Первый – разведка территории: организаторы узнают, что там располагается, есть ли там пресная вода, найдут удобные местоположения для размещения специальных домов-контейнеров. Затем нужно будет сделать электроснабжение закрытого цикла. А после этого следует подумать о том, где спрятать призы, где какие зоны организовать, на каком транспорте перевозить участников. Оганисян предположил, что возможно использование инфраструктуры поселка городского типа Лазарев.

Первое время обладатель "дальневосточного гектара" собирается обходиться собственными средствами. Но, возможно, впоследствии он привлечет инвесторов и будет рад, если кто-то присоединится.