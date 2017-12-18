Житель Москвы взял остров для квестов по программе "дальневосточный гектар"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Житель Москвы взял остров в Хабаровском крае по программе "дальневосточный гектар", где планирует создать центр для туристов и устраивать квесты, сообщает Минвостокразвития России.
"Оформление документов прошло быстро, так что теперь пора начинать осваивать остров. Сейчас уже открыл первую версию сайта и параллельно дорабатываю бизнес-модель. Планирую уже следующим летом провести первый квест на острове", – цитирует слова Оганисяна РИА Новости.
Он уточнил, что участников игры будут доставлять на остров моторной лодкой. Там планируется установить дом-контейнер, оборудовать площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Мобильная связь на острове есть.
Ранее летом Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил поправки в закон о "дальневосточном гектаре". Поправки внесены с учетом расширения земель, в границах которых выдаются территории.
Поправки коснулись корректировки границ участка и сокращения количества отказов желающим приобрести гектар. Часть поправок коснулась вопроса обеспечения доступа к участку и коммуникаций.
По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, с начала действия закона уже отдано в пользование более 23,5 тысяч "дальневосточных гектаров".
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