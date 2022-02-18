Российские туроператоры отрицают проблемы с ПЦР-тестами в ОАЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Случаи получения туристами в ОАЭ положительных результатов ПЦР-тестов не носят массового характера. Об этом РИА Новости заявили российские туроператоры.

В пресс-службе Anex Tour подчеркнули, что в странах, где делают ПЦР-тесты, редко встречаются положительные результаты. С утверждением согласились и в "Интуристе".

"Это не массовая проблема. Туристы должны осознавать, что риск положительного ПЦР-теста есть всегда. Штамм "Омикрон" очень быстро передается", – отметили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что минимум несколько десятков российских туристов за последние дни получили положительные результаты ПЦР-тестов. В результате путешественников изолируют.

Ранее сообщалось, что в России спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Самыми востребованными направлениями на предстоящие праздничные даты стали острова Индийского океана: Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд.

