В АТОР предупредили о двукратном подорожании туров в Турцию в апреле

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о возможном подорожании путевок в Турцию. РИА Новости передает, что это может произойти в апреле 2022 года.
По словам Ломидзе, туристов и туроператоров тревожит ситуация с Турцией, потому что там серьезно выросла себестоимость продукта из-за роста цен внутри самой страны на топливо, на все комплектующие, от которых зависит его стоимость.
"Ожидается, что в апреле стоимость может вырасти в два раза", – объяснила глава организации.
Кроме того, на ситуацию повлияет окончание акции раннего бронирования. Сейчас стоимость летнего отдыха на 15–30% ниже, чем ожидаемая на 1 апреля, – 70–80 тысяч рублей с перелетом за неделю заграничного отдыха.
Ломидзе подчеркнула, что удорожание туров в Турцию может привести к росту числа поездок в Египет. Еще одним популярным направлением является Кипр, который открыли для чартерных рейсов.
Накануне стало известно, что Литва откроет границы для туристов из России. В консульстве и визовых центрах страны в России стартует прием заявлений на выдачу шенгенских виз. Для въезда потребуется только ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренной в стране вакциной от коронавируса.
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