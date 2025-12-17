Конгресс по MICE-индустрии в Москве объединил участников из 34 стран

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В мероприятиях международного конгресса Meet Global MICE Congress 2025 учувствуют более 2,5 тысячи экспертов в сфере MICE-туризма из регионов России и 34 стран, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов, передает Агентство "Москва".

"Мы говорим о прекрасном, лучшем городе Земли – это Москва. И думаю, что сейчас Москва – это один из главных деловых туристических центров глобального юга", – рассказал Козлов.

Он отметил, что столица принимает конгресс уже в третий раз. По его словам, проведение мероприятия станет очередным шагом к укреплению позиций города как площадки для обсуждения развития делового туризма глобального юга.

Встречи состоятся 17 и 18 декабря. В рамках форума запланированы выступления представителей туристических ведомств Иордании, Мальдив, Непала и Узбекистана, а также известных международных экспертов.

Среди них – основатель и директор Wizcraft Group of Companies Саббас Джозеф (Индия), генеральный директор China Travel Online Маркус Ли (Китай), бывший генеральный директор EXPO 2027 Душан Боровчанин (Сербия) и председатель Ассоциации организаторов выставок Африки Проджени Патер (ЮАР).

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на форуме запланировано 15 деловых сессий, на которых обсудят ключевые вопросы развития отрасли – от межгосударственного сотрудничества до использования современных технологий и выхода на новые рынки.

В первый день конгресса основное внимание уделят взаимодействию с государственными структурами разных стран и городов, а во второй день, как уточнила Сергунина, участники сосредоточатся на бизнес-партнерстве и отраслевых инициативах.