Турция сохранит формат "все включено" в отелях в 2024 году – посол в РФ

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Турция сохранит формат размещения в отелях по типу "все включено" в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Турции в РФ Танжу Бильгича.

Как отметил дипломат, в Турцию едет очень много российских туристов. Он отметил, что в стране есть различные типы размещения, среди которых сохраняется формат "все включено".

"Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения", – сказал он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчан прокомментировал заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что предлагается пересмотреть формат "все включено" в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки платить. По словам Мкртчана, резкой смены формата не ожидается.