Россиянам назвали самые дешевые страны для отдыха в июне

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Туроператоры перечислили самые дешевые страны для отдыха россиян в июне. Об этом сообщает газета "Известия".

В "Интуристе" изданию сообщили, что летом относительно недорого можно отдохнуть в ОАЭ. Это обусловлено жаркой погодой в стране – в летнее время года воздух там прогревается до +40 градусов.

"Но в целом комфортно, при гостиницах есть охлаждаемые бассейны. Цены снизились и благодаря расширению перевозки, рейсов из России сейчас туда много", – рассказал представитель "Интуриста".

Он отметил, что спрос на путевки в ОАЭ летом очень высокий. Это объясняется тем, что туристы желают попасть на море на любых условиях.

По мнению гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, самым дешевым вариантом комфортного отдыха за границей сейчас является Каир с трансфером на египетские курорты. Специалист отметил, что за 70 тысяч рублей в Египте турист может приобрести путевки в четырех или даже пятизвездочный отель с системой all inclusive. При этом за аналогичную сумму в ОАЭ придется жить в отеле с тремя или четырьмя звездами, где предусмотрен только завтрак.

Специалисты сравнили цены с отдыхом на побережье Греции. Там неделя отдыха в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить 100–120 тысяч рублей на двоих. При этом половина от этой суммы – цена за авиаперелеты.

Туроператоры напомнили, что для посадки в самолет, следующий в ОАЭ или Египет, турист должен обязательно предоставить результаты ПЦР-теста.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России назвали варианты бюджетных направлений июня. Самыми дешевыми путевками на море в конце первого летнего месяца оказались десятидневные туры в Крым, Сочи и Анапу.