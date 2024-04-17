Минэкономразвития попросило генконсульство помочь туристам в аэропорту Дубая

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Минэкономразвития РФ отправило запрос в генконсульство в Дубае с просьбой предоставить информацию о помощи россиянам, которые не могут вылететь из эмирата из-за обильных ливней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

"В частности, обращено внимание на необходимость предоставления питания и воды таким туристам", – пояснили в ведомстве.

В свою очередь, заместитель главы Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал сложившуюся ситуацию в беседе с RT. Он отметил, что массовых отказов от путевок на фоне задержек рейсов из-за непогоды не наблюдается.

По его данным, 16 апреля так и не вылетели из РФ 20–25 рейсов.

"Давайте 25 умножим в среднем на 150 человек, вот вчера не вылетело примерно 3,5 тысячи человек оттуда и туда. Вот с ними сейчас решаем вопрос по проживанию, по питанию", – объяснил он.

При этом Мкртчян уверен, что ситуация с отправкой самолетов должна разрешиться к выходным. Что касается цен, если сравнивать с Турцией, летний отдых в ОАЭ обойдется дешевле, добавил он. По его словам, многие туристы предпочтут отдохнуть в Эмиратах в июле-августе.

Мкртчян еще раз сделал акцент на том, что непогода не спровоцировала отказов от поездок, наоборот, сейчас речь идет о повышенном спросе. Так, в этом году на 15–20% больше людей выбирают ОАЭ, чем в 2023 году, резюмировал он.

Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. 16 апреля он временно начал перенаправлять рейсы в другие гавани.

Позднее в АТОР сообщили, что туристы жалуются на отсутствие напитков и горячего питания в аэропорту. В связи с этим было подготовлено обращение к перевозчикам.

По данным министерства экономического развития, сейчас в ОАЭ находятся около 2 тысяч туристов из РФ. В свою очередь, Росавиация заверила, что компании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" прикладывают все усилия, чтобы обеспечить возвращение туристов как можно скорее.

