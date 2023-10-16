Посольство РФ в Шри-Ланке опровергло отмену консульского сбора для россиян

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Посольство России в Шри-Ланке опровергло информацию об отмене консульского сбора для россиян, сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что правительство островного государства действительно изучает меры стимулирования туристического потока из ряда стран, включая Россию, при этом постановления руководящих органов страны об обнулении консульского сбора нет.

В настоящее время стоимость ланкийской визы составляет 60 долларов США с человека. Диппредставительство призвало при планировании поездок пользоваться официальной информацией.

Ранее сообщалось, что российская сторона проводит активную работу над отменой виз со странами Азии. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал эту работу крайне важной.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что РФ работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии.

Речь идет о странах, откуда в Россию можно привлечь обеспеченных туристов, а именно Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

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