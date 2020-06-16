Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона

11:26
Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
Отельеры Туниса заявили о срыве туристического сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что власти страны открыли границы, однако ввели правила по приему иностранцев и размещения в отелях.
В частности, перед вылетом туристам обязательно надо заполнить специальный бланк, который показывают по прибытии в Тунис, и предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус. На шестой день пребывания в Тунисе туристам надо сдать еще один тест. Отели для открытия должны получить протокол санитарной безопасности.
Отельеры считают, что это еще больше усложняет работу и сокращает число желающих отдохнуть в Тунисе.
В Национальном совете Федерации страны заявили, что после таких нововведений говорить о туристическом сезоне в 2020 году нельзя. В Союзе попросили пересмотреть меры или "смело закрыть границы".
Ранее санитарная мера, подразумевающая обязательный карантинный период для въезжающих в страну людей, была отменена в Тунисе. Путешественникам необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученном не ранее 72 часов до пересечения границы.
Кроме того, на въезде в страну потребуется измерить температуру, а также заполнить анкету о состоянии здоровья. Групповые перемещения туристов, а также проживание в гостиницах организуют в соответствии с медицинскими протоколами Туниса.
Что касается граждан страны, то по возвращении на родину они обязаны две недели провести в самоизоляции. При этом их будут отслеживать медслужбы.
Среди стран, которые могут первыми открыть границы для граждан России, называются страны СНГ и территории с наименьшим числом зараженных. По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, этот момент может наступить с 1 августа.
Турецкие отели готовятся принимать туристов с 15 июня
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