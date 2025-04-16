Генконсульство РФ опровергло экстренное переселение туристов из отеля в Египте

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Генеральное консульство России в Хургаде опровергло слухи об экстренном переселении туристов из одного отеля в другой в связи с плохими условиями.

Соответствующая информация появилась ранее в СМИ. Якобы свыше 300 россиян переселили из отеля White Valley Palace из-за антисанитарии и отсутствия электричества.

Туристы жаловались на перебои со светом, который отключали минимум на 8 часов, и Wi-Fi, грязь в номерах и кафетерии. Однако сотрудники White Valley Palace утверждают, что отель работает нормально.

По словам вице-консула РФ Никиты Шилина, никакого экстренного переселения не было. Он уточнил, что в момент заезда путешественников в гостиницу там наблюдались неполадки с электричеством.

"Кому-то из отдыхающих не понравилась еда на шведском столе, но после поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания", – добавил он в беседе с ТАСС.

В свою очередь, сами туристы в беседе с телеканалом "360" рассказали, что им пришлось собирать вещи для переселения в темноте, поскольку электричество в White Valley Palace выключили больше чем на сутки.

Позднее выяснилось, что причиной стала двухмесячная неуплата счетов, говорящая о плохом финансовом положении отеля. Вместе с тем многие россияне также жаловались на неприятный запах.

"Вонь в столовой как в туалете. В самом туалете – просто нет слов, ничего не убирается. Тарелки и приборы воняют тухлой тряпкой. Посуды и приборов постоянно не хватает. Это просто ужас", – поделилась одна из туристок.

Проблемы с посудой подтвердила еще одна россиянка, указав, что в ресторанах и барах закончились стаканы. Кроме того, на обеде она со своей группой из двух человек получила на всех только один пакетик чая.

"Здесь очень грязно, я не думала, что такое бывает <...>. В первый день аж плакать хотелось. В номере не было горячей воды", – добавила женщина.

В результате россияне обратились к своим туроператорам с требованиями о смене места проживания, но организовать переезд удалось только в ночное время. Туристов доставили в новые отели на семи автобусах. Тем не менее для некоторых из них отдых был испорчен. Например, туристка Юлия рассказала, что ее переселили в отель с мелким морем.

"Это подходит тем, кто любит бассейны, но я в хлорированной воде не купаюсь и приехала именно ради Красного моря. Конечно, я недовольна", – пояснила она.

На фоне случившегося Ассоциация туроператоров России (АТОР) организовала проверку. Там отметили, что туроператоры находятся на связи с туристами и партнерами принимающей стороны.

Ранее россияне пожаловались на испорченный отдых в ОАЭ. У многих появились тошнота, головные боли и горечь во рту из-за мазута в Оманском заливе. В настоящее время в зоне бедствия находятся как минимум четыре отеля.

