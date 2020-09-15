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Россиянам рассказали о стоимости авиабилетов на новогодние праздники по открытым в настоящее время направлениям. Данные предоставил аналитический центр сервиса поездок и путешествий, передает "Туту.ру".

Улететь в Стамбул в канун Нового года – 31 декабря – можно за 10-11 тысяч рублей, за эти же деньги продаются билеты и на 1 января будущего года. А вот уже 2-го числа цены упадут до 8 тысяч рублей. Возвращение в столицу 9 января обойдется в 11 тысяч рублей, 10 января – в 6,5 тысячи рублей, а 7-8 января – в 5,2 тысячи рублей.

В Анталью билеты на 31 декабря и 1 января стоят от 8,4 тысячи рублей, 2 января – уже от 10,4 тысячи рублей. Обратный билет до Москвы на 10 января будет стоить минимум 11,5 тысячи рублей, на 9-е число – от 16,4, на 6-7 января – от 12,3.

Почти в 17 тысяч рублей обойдутся авиабилеты в Каир с пересадкой в Стамбуле на 31 декабря. За 18 тысяч прямым рейсом можно будет улететь 1 января 2021 года. От 22-23 тысяч рублей будут стоить билеты обратно до Москвы на 9 января и от 16 тысяч рублей – на 10.

Также с пересадкой в Стамбуле 31 декабря за 13,8 тысячи рублей можно улететь в Дубай. Прямой рейс до данного города летит 1 января за 15,8 тысячи рублей. Средняя стоимость обратных билетов до Москвы с 7 по 10 января начинается от 20,8 тысячи рублей.

В Мале билеты на самолет на 31 декабря стоят от 27,2 тысячи рублей. А уже 1 января – от 47,5 тысячи рублей с пересадкой в Дубае. Вернуться в Москву 9-10 января можно будет за 56,2 тысячи рублей.

Кроме заграничных направлений, россияне нередко выбирают и отечественные: Сочи, Калининград и Симферополь.

Так, средняя стоимость билетов Москва – Сочи – Москва снизилась на 20 процентов и составила 11 528 рублей вместо 14 455.

Улететь в Сочи 31 декабря и 1 января можно за 5,5 тысячи рублей, 2 января – за 4,5. В Москву 9 января стоимость билетов из Сочи начинается от 5,6 тысячи рублей, 10 января – от 5 тысяч, а 7 января – от 4,6 тысячи рублей.

Кроме этого, снизилась стоимость билетов и до Калининграда. Так, чек сократился на 12 процентов с 9 574 до 8 417 рублей.

Вылететь в Калининград 31 декабря получится за 4,6 тысячи рублей, 1 января – за 4,1 тысячи. Билет до Москвы на 9 января обойдется в 5,8 тысячи рублей, на 10 – в 3,6. Также можно за 4,6 тысячи рублей долететь до Москвы 7 января, а за 3,6 тысячи – 4.

А вот в Симферополь средний чек вырос на 16 процентов. Слетать в Крым и обратно получится за 10 639 рублей.

Так, 31 декабря билеты до столицы Крыма обойдутся в 5,4 тысячи рублей, 1 января – в 4,6 тысячи. Обратные билеты с 7 по 10 января будут стоить от 5,9 тысячи рублей.

Ранее британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии.

Так, один из специалистов считает, что пандемия разделила людей на две группы, уточнив, что одни могут тратить на поездки деньги, а другие вынуждены стать онлайн-путешественниками. По его мнению, ко второй группе относятся и бизнесмены, которые во время ограничений проводили онлайн деловые встречи.

