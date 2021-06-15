Иордания разрешила въезд туристам из РФ при наличии ПЦР-теста

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Посетить Иорданию смогут россияне, сделавшие ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства Иордании в Москве.

"Нужно за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест. Второй тест нужно сдать после прилета в аэропорт", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, прибывая в Грецию, российские туристы могут предъявить все необходимые документы на русском языке. Это сертификат о вакцинации и справки о тестах на коронавирус. Документы могут быть в электронном и в печатном виде. Они нужны туристам старше 5 лет.

Между тем директор представительства EOT в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу подчеркнул, что не имеет значения, каким из российских препаратов привит турист: им может быть как "Спутник V", так и другие.

