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Москва 24

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Общество

05:12

В Роспотребнадзоре рассказали, кому не нужна вторая доза вакцины от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Названа причина, по которой человеку могут не вводить вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты пояснили, что пациент может заболеть коронавирусом после первой прививки.

"В этом случае вторая доза вакцины не вводится", – заявили в пресс-службе.

Как передает РИА Новости, эксперты сообщили об отсутствии необходимости сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией. Основным критерием для получения препарата является хорошее самочувствие человека.

Кроме того, пациента перед введением препарата осматривает врач – проверяет давление, температуру и состояние слизистых носа и горла. Основной задачей осмотра является исключение острых заболеваний у прививающегося.

"Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, – личный выбор каждого", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее россиян предостерегли от приема препаратов от аллергии перед вакцинацией от COVID-19. Как объяснили специалисты, такие лекарства не способны снизить реакцию на вакцину и уберечь от повышения температуры и боли в месте укола. При этом препарат может негативно повлиять на иммунный ответ.

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заболеть после вакцинации

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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