В Роспотребнадзоре рассказали, кому не нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названа причина, по которой человеку могут не вводить вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты пояснили, что пациент может заболеть коронавирусом после первой прививки.
"В этом случае вторая доза вакцины не вводится", – заявили в пресс-службе.
Как передает РИА Новости, эксперты сообщили об отсутствии необходимости сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией. Основным критерием для получения препарата является хорошее самочувствие человека.
Кроме того, пациента перед введением препарата осматривает врач – проверяет давление, температуру и состояние слизистых носа и горла. Основной задачей осмотра является исключение острых заболеваний у прививающегося.
"Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, – личный выбор каждого", – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее россиян предостерегли от приема препаратов от аллергии перед вакцинацией от COVID-19. Как объяснили специалисты, такие лекарства не способны снизить реакцию на вакцину и уберечь от повышения температуры и боли в месте укола. При этом препарат может негативно повлиять на иммунный ответ.
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заболеть после вакцинации
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