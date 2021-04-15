В АТОР порекомендовали урегулировать вопрос с путевками в Турцию в досудебном порядке

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Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова сообщила, что туристам с несостоявшимися в Турцию турами лучше сдвинуть поездку на другие даты или обменять на путевку по другому направлению. Многие судебные иски от туристов, не вылетевших на отдых из-за пандемии еще год назад, до сих пор еще не рассмотрены, отметила Ефремова в диалоге с Москвой 24.

"На практике, которая сложилась по судебным процессам, связанным с наступлением пандемии и инициированным туристами в прошлом году, достаточно большое количество исков до сих пор еще не рассмотрено, нет финального решения. Поэтому процесс этот непростой и небыстрый", – сообщила Ефремова.





Надежда Ефремова руководитель правовой службы АТОР Мы рекомендуем туристам прислушиваться к рекомендациям туроператоров и федеральных органов, которые предлагают в договорном процессе в досудебном порядке урегулировать эти вопросы с переносом денежных средств на другие туры, даты и направления. Предложения, которые сейчас туроператоры делают туристам, – это самый простой, быстрый и надежный путь в сложившейся ситуации.

Руководитель правовой службы АТОР отметила, что "ситуация в Турции не является каким-либо исключением" и здесь все тоже регламентировано Гражданским процессуальным кодексом. В случае если турист хочет решать вопрос через суд, то он составляет заявление, прикладывает необходимые документы и направляет их. "Далее суд оценивает требования и документы, доказательства этих требований. Если считает, что в данном случае действительно требуется судебное разбирательство, то назначает судебное заседание", – подчеркнула Ефремова.

Также представитель АТОР отметила, что в этой ситуации скорее рассматривается не столько форс-мажор, сколько нормы гражданского кодекса.





Надежда Ефремова руководитель правовой службы АТОР Они регулируют подобные взаимоотношения, в том числе в случае возникновения обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные расходы (статья 781 ГК РФ об оплате услуг). Есть нормы, которые говорят о том, что расходы, возникшие в таких случаях, могут быть пропорционально разделены между сторонами договора.

По мнению Ефремовой, на фоне сложившейся ситуации с Турцией говорить о каких-либо решениях рано. Но надо учитывать, что в прошлом году для туристов, которые приобрели турпакеты, ситуация с пандемией стала новой, неожиданной. А в этом году туристы знали, что пандемия существует и она не завершена, сообщила Ефремова. "Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что ситуация внезапная", – подчеркнула представитель АТОР.

Ранее юрист по туризму дал пошаговую инструкцию, что делать туристам с несостоявшимися путевками в Турцию и Танзанию и как подать исковое заявление в суд.