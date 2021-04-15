Правительство утвердило новые меры поддержки туроператоров

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Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно федеральному закону, туроператоры должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов. Теперь это правило распространится и на 2021 год.

Помимо этого, в этом году участникам отрасли продлили возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, забронированные до 31 марта 2020 года.

Ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Перечислить деньги можно до 15 апреля 2022 года.

Также кабмин внес изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь", увеличили с двух недель до одного месяца.

Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

