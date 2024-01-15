Туроператоры РФ пока не получали жалоб от туристов на Маврикии

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Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, которые находятся на Маврикии, на фоне непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Отмен бронирований тоже нет", – говорится в сообщении.

Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа из-за урагана Белаль. Циклон вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи.

"Циклон Белал в Индийском океане, который, к сожалению, уже унес жизнь местного жителя на Маврикии, пока не оказал существенного влияния на отдых российских туристов на этом тропическом острове", – уточнили в АТОР.

Туристы находятся в отелях. В связи с непогодой местный аэропорт закрыли до улучшения ситуации.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли в лидеры по спросу среди российских туристов на новогодние праздники, при этом популярный годом ранее Египет потерял свои позиции. На Арабские Эмираты пришлось 30% бронирований, на туры по России – 26%, на Таиланд – 11%, Турцию – 10% и Абхазию – 9%.

Средний чек на новогодний отдых за рубежом за год вырос на 24%. Самые дорогие туры – на Мальдивы, Сейшелы и в ОАЭ. Цена за тур могла составить несколько миллионов рублей.

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