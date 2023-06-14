Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России

Фото: пресс-служба Мостуризма

Онлайн-издание для путешественников Russpass Mag было обновлено. Его усовершенствовали, дополнили новыми рубриками и расширили поисковые возможности, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в журнале рассказывается о туристических направлениях в РФ, куда москвичи могут отправиться во время отпуска.

"Для жителей других регионов здесь собрали полезную информацию о столице: достопримечательности, рекомендации и тематические подборки", – добавила она.

Теперь в журнале есть следующие рубрики: "Москва", "Россия", "Люди", "Инструкции" и спецпроект "Лето в Москве". Кроме того, для удобства пользователей материалы о туризме объединили по тематическим хештегам. Упрощает поиск и система вкладок. Можно искать информацию по регионам, темам или авторам.

На страницах о Москве можно узнать о том, например, какие площадки принимают участие в акции "Музейная неделя", а также о других мероприятиях. В разделе "Россия" рассказывается о популярных туристических маршрутах, одним из которых является путешествие на историческом экспрессе в горный парк "Рускеала". В этой рубрике можно узнать о достопримечательностях в РФ, культурных и спортивных событиях.

В разделе "Люди" представлены путешественники, предприниматели, создатели туристических стартапов, популяризаторы местной кухни и художники. В свою очередь, рубрика "Инструкции" даст несколько полезных советов туристам.

Ранее в "Активном гражданине" началось голосование за лучшие туристические маршруты в рамках общегородского конкурса "Покажи Москву!".

Проголосовать за понравившийся маршрут можно с 5 по 30 июня. В финал состязания вышло 12 маршрутов по девяти округам. Голосование определит 17 победителей. 10 из них выберет жюри, еще семь – пользователи "Активного гражданина". Итоги станут известны в июле на сайте конкурса. При этом самые лучшие маршруты представят в издании Russpass Mag.



Новый спецпроект в сервисе Russpass объединил достопримечательности Москвы и Подмосковья