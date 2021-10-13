Эксперты считают, что стоимость отдыха в Турции в 2022 году не изменится

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Стоимость отдыха в Турции в 2022 году останется на уровне текущего года, заявил гендиректор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан "Вестнику АТОР".
При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о ценах в евро, поэтому стоимость зависит от курса.
"Ажиотажного спроса на курорты Турции по раннему бронированию не ожидается, так как из-за пандемии многие туристы боятся планировать свой отпуск настолько заранее. Тем не менее продажи уже начались", – отметил Юналан.
Он также рассказал, что на следующий год переносится и часть туров, которые отменили в 2020 году. К настоящему времени осталось 20% туров, по которым туристы должны получить равнозначную замену в виде нового тура или возврат денежных средств до 31 декабря 2021 года.
Юналан добавил, что по итогам 2021 года прогнозируемый объем турпотока в Турцию составит около 3,5 миллиона человек, что на 50% меньше, чем в 2019 году.
Ранее власти Турции начали активно продвигать курорты Эгейского моря. По словам министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсой, они рассчитывают, что курорты будут пользоваться большой популярностью у российских туристов.
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