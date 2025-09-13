13 сентября, 16:31Туризм
Посол Аргентины Виейра заявил о прекращении "родильного туризма" из РФ
Аргентина изменит миграционную политику, рассказал посол республики в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра в разговоре с РБК.
Дипломат напомнил, что Аргентина так же, как и многие страны Латинской Америки, договорилась с Россией о безвизовом режиме, что должно было поспособствовать культурному и туристическому обмену государств. При этом решение не предполагало того, чтобы в республику приезжали россиянки, которые "прячут животы на границе".
По словам Виейры, большое количество россиян приезжают в Аргентину только за паспортом, однако многие из них после этого остаются жить в стране.
"Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг", – добавил посол.
Теперь, подчеркнул дипломат, для получения гражданства Аргентины путем натурализации иностранец должен прожить в стране не менее двух лет.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают ограничение количества шенгенских виз, выдаваемых россиянам. Также возможно увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.
