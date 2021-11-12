Туроператоры назвали стоимость путевок в Катар

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Туроператоры рассказали о стоимости путевок в Катар. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Тур на неделю с 27 нобря в пересчете на одного человека обойдется в 64,7 тысячи рублей, если речь идет о пятизвездочном отеле. Аналогичные условия размещения ближе к Новому году будут стоить 130 тысяч рублей.

Россия на данный момент включена в перечень государств, граждане которых могут посещать Катар с туристическими целями. При этом необходима прививка от коронавируса – в стране признан "Спутник V".

По мнению экспертов в области туриндустрии, Катар рассматривается как более дешевая альтернатива ОАЭ.

На данный момент в России активно растут продажи новогодних туров. Количество проданных путевок может достигнуть доковидного уровня, считают эксперты. Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Россия.

