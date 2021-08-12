Туроператоры предложили продлить четвертый этап кешбэка

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала о предложении туроператоров продлить окно продаж в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Четвертый этап кэшбэка был запущен 16 июня, но продвигается очень слабо. По динамике он, по словам туроператоров, уступает третьему этапу в 10 раз. Поэтому они считают необходимым продлить окно продаж, как минимум, до конца ноября или до окончания срока действия самой программы", – объяснила Тюрина.
По ее словам, основной проблемой снижения динамики стала низкая глубина продаж.
"Люди не готовы так заранее планировать свой отдых: туристы должны забронировать отдых до 31 августа, а заезды начнутся только с 1 октября. При этом глубина продаж сейчас в лучшем случае достигает месяца. Необходимо продлить окно продаж хотя бы до конца ноября", – отметила пресс-секретарь РСТ.
В свою очередь, почетный президент РСТ Сергей Шпилько заявил, что итоги нынешнего сезона на внутреннем рынке будут зависеть от результатов межсезонья, поскольку лето оказалось для туристов достаточно нестабильным из-за пандемии.
Ранее сообщалось, что Ростуризм продлил до 31 августа текущее окно продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка.
Как уточнила Зарина Догузова, туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. По правилам данной программы путешествующим автоматически на карточку возвращается до 20% от стоимости поездки.
Россиянам рассказали, как получить кешбэк от стоимости поездки за туры по стране
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