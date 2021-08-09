По программе детского кешбэка россияне приобрели более 350 тысяч путевок

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В рамках программы детского туристического кешбэка с 25 мая россияне купили более 350 тысяч путевок на 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

"С момента старта программы родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Общая сумма возвратов родителям составила 4 миллиарда рублей", – отметила Догузова.

По ее словам, впереди еще несколько смен, и динамика покупок на данный момент еще достаточно высокая. В среднем по программе кешбэка россияне приобретают около 3 тысяч путевок в день.

Программа детского туристического кешбэка начала работать с 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей до 31 августа.

Ранее сообщалось, что Ростуризм продлил до 31 августа текущее окно продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка.

Как уточнила Зарина Догузова, туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. По правилам данной программы путешествующим автоматически на карточку возвращается до 20% от стоимости поездки.