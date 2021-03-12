Власти Бали откроют три "зеленые" зоны для приема иностранных туристов

15:25
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Власти Бали назвали три "зеленые зоны", свободные от коронавируса, для приема иностранных туристов. Об этом сообщает портал Сoconuts.
Уточняется, что в скором времени для гостей могут открыть регионы Убуд, Санур и Нуса-Дуа.
Губернатор провинции Бали Ваян Костер отметил, что создание "зеленых" зон входит в программу COVID-19 safe travel, которая подразумевает вакцинацию работающих в сфере туризма.
"Наша стратегия – это предварительные шаги к возобновлению туризма", – подчеркнул губернатор. При этом сроков открытия границ он не назвал.
Костер добавил, что в Убуде планируют вакцинировать более 50 тысяч человек, в Нуса-Дуа – более 60 тысяч, в Сануре – около 27 тысяч.
За последние сутки на острове выявили 256 новых случаев коронавируса. Скончались от инфекции 7 человек.
Эпидемиолог из университета Гриффита в Австралии Дики Будиман уверен, что массовый туризм на Бали стоит возобновлять только после отсутствия там смертей от ковида в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что Бали планируют открыть для привитых от коронавируса иностранных туристов. По сообщениям местных СМИ, власти острова рассматривают вариант создания тревел-коридора для гостей из стран, где внедрили массовую вакцинацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: