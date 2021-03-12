Власти Бали откроют три "зеленые" зоны для приема иностранных туристов

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Власти Бали назвали три "зеленые зоны", свободные от коронавируса, для приема иностранных туристов. Об этом сообщает портал Сoconuts.

Уточняется, что в скором времени для гостей могут открыть регионы Убуд, Санур и Нуса-Дуа.

Губернатор провинции Бали Ваян Костер отметил, что создание "зеленых" зон входит в программу COVID-19 safe travel, которая подразумевает вакцинацию работающих в сфере туризма.

"Наша стратегия – это предварительные шаги к возобновлению туризма", – подчеркнул губернатор. При этом сроков открытия границ он не назвал.

Костер добавил, что в Убуде планируют вакцинировать более 50 тысяч человек, в Нуса-Дуа – более 60 тысяч, в Сануре – около 27 тысяч.

За последние сутки на острове выявили 256 новых случаев коронавируса. Скончались от инфекции 7 человек.

Эпидемиолог из университета Гриффита в Австралии Дики Будиман уверен, что массовый туризм на Бали стоит возобновлять только после отсутствия там смертей от ковида в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Бали планируют открыть для привитых от коронавируса иностранных туристов. По сообщениям местных СМИ, власти острова рассматривают вариант создания тревел-коридора для гостей из стран, где внедрили массовую вакцинацию.

