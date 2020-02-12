Названы самые популярные страны у российских туристов

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Германия, Турция и Италия осенью 2019 года заняли первые три места среди популярных направлений у россиян.

Как показало исследование картографического сервиса Maps.me, Турция и Италия остались в лидерах с лета. Рейтинг составлен на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России, пишет РИА Новости.

В Турции россиян больше всего привлекает Средиземноморское побережье, а в Италии регион Лацио, где находится Рим. В Германии повышенным интересом пользуется Берлин. При этом летом страна располагалась на пятом месте списка.

В пятерку также вошли Польша и Испания. На местах с шестого по десятое расположились Чехия, Франция, Таиланд, Грузия и Литва. Далее следуют Греция (Крит), Австрия, Китай, Финляндия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, ОАЭ и Нидерланды.

Эксперты в области туризма ранее сформулировали список необычных мест, заслуживающих внимания путешественников. Наибольший интерес представляют страны Африки. Например, специалисты советуют побывать в Марокко, Гамбии и Судане.