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Общество

05:53

Названы самые популярные страны у российских туристов

туризм общество за рубежом

Фото: depositphotos/sborisov

Германия, Турция и Италия осенью 2019 года заняли первые три места среди популярных направлений у россиян.

Как показало исследование картографического сервиса Maps.me, Турция и Италия остались в лидерах с лета. Рейтинг составлен на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России, пишет РИА Новости.

В Турции россиян больше всего привлекает Средиземноморское побережье, а в Италии регион Лацио, где находится Рим. В Германии повышенным интересом пользуется Берлин. При этом летом страна располагалась на пятом месте списка.

В пятерку также вошли Польша и Испания. На местах с шестого по десятое расположились Чехия, Франция, Таиланд, Грузия и Литва. Далее следуют Греция (Крит), Австрия, Китай, Финляндия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, ОАЭ и Нидерланды.

Эксперты в области туризма ранее сформулировали список необычных мест, заслуживающих внимания путешественников. Наибольший интерес представляют страны Африки. Например, специалисты советуют побывать в Марокко, Гамбии и Судане.

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