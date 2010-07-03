Рим расширил список запретов для туристов

Городской совет итальянской столицы обновил список запретов для туристов. При этом часть норм датируются 1947 годом, передает Independent.
Римские власти запретили мужчинам ходить с обнаженным торсом в общественных местах. Под запрет попали и "любовные замки". Отныне их нельзя вешать на перила мостов.
Рядом с популярными туристическими достопримечательностями нельзя употреблять пачкающую еду. Вне закона теперь и продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов.
Суровые штрафы ждут тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов – туристам придется их нести.
За нарушение правил грозят штрафы – до 450 евро.
Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных у туристов стран. По данным Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), в прошлом году по миру путешествовало 1,4 миллиарда туристов, то есть на 5,6 процента больше, чем годом ранее.
По числу принятых в 2018 году иностранных туристов лидирует Франция (93,2 миллиона человек). Помимо нее, в топ-5 вошли Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона). Россия сохранила 16-е место.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.