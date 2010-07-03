Рим расширил список запретов для туристов

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Городской совет итальянской столицы обновил список запретов для туристов. При этом часть норм датируются 1947 годом, передает Independent.

Римские власти запретили мужчинам ходить с обнаженным торсом в общественных местах. Под запрет попали и "любовные замки". Отныне их нельзя вешать на перила мостов.

Рядом с популярными туристическими достопримечательностями нельзя употреблять пачкающую еду. Вне закона теперь и продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов.

Суровые штрафы ждут тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов – туристам придется их нести.

За нарушение правил грозят штрафы – до 450 евро.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных у туристов стран. По данным Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), в прошлом году по миру путешествовало 1,4 миллиарда туристов, то есть на 5,6 процента больше, чем годом ранее.

По числу принятых в 2018 году иностранных туристов лидирует Франция (93,2 миллиона человек). Помимо нее, в топ-5 вошли Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона). Россия сохранила 16-е место.

