В МИД РФ призвали россиян соблюдать антиковидные меры за рубежом

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Министерство иностранных дел России просит российских туристов, планирующих поездки за рубеж, не пренебрегать рекомендациями ведомства в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вновь обращаемся к российским гражданам, которые рассматривают возможность выезда за рубеж, проведения летнего отпуска за рубежом. Мы обращаем ваше внимание на актуальность размещенных на информационных ресурсах министерства рекомендаций при планировании поездок", – заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она призвала не игнорировать предупреждения санитарного и логистического характера, которые были даны ранее.

До этого в министерстве выразили надежду на возобновление чартерных рейсов в Египет в ближайшее время.

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, "остались некоторые детали", в том числе связанные с COVID-19, которые необходимо решить, прежде чем туристы отправятся в Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

