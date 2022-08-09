Во Франции выразили сожаление из-за отказа россиянам в доступе в Венсенский замок

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Министерство Вооруженных сил Франции выразило сожаление в связи с неправомерным отказом туристам из России в доступе в Венсенский замок, расположенный на юго-восточной окраине Парижа, сообщает ТАСС.

В ведомстве добавили, что туристические объекты, находящиеся в их ведении, остаются открытыми для россиян. Речь идет о Доме инвалидов, Венсенском замке, Музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

"Министр вооруженных сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россиянам запретили посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн) в пригороде Парижа, где находятся архивы министерства Вооруженных сил Франции. В качестве причины такого решения называется появившаяся после начала спецоперации внутренняя директива.

По данным СМИ, двум гражданкам РФ 30 июля было отказано в посещении замка. Причиной отказа было названо российское гражданство. Во французском Минобороны подчеркнули, что ограничения для граждан РФ касаются доступа в любые помещения ведомства.