Все участники чартерных программ "Натали Турс" вернулись в Россию

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Более 500 клиентов туроператора "Натали Турс", покупавших билеты на чартерные рейсы, вернулись в Россию, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, передает телеканал Москва 24.
По его словам, полностью закончилась чартерная перевозка путешественников из Испании. "За рубежом остается порядка трех тысяч человек", – цитирует Осауленко.
Туристы чартерных рейсов "Натали Турс" вернулись в Россию
По словам главы "Турпомощи", большинство клиентов "Натали Турс" вернутся в Россию до 17 июля.
Проблемы у путешественников, пользовавшихся услугами туроператора, начались 4 июля, когда были аннулированы все проданные путевки до 30 сентября. До этого были отменены чартерные программы в Турцию, Грецию, Испанию и Италию. Туроператор сослался на нерентабельность направлений.
Трудности были у путешественников и с размещением. Оказавшись за рубежом, они обнаруживали, что номера не оплачены. Некоторых туристов отказывались размещать, у других требовали повторной оплаты проживания. В Ростуризме рекомендовали в случае доплаты сохранять чеки и предъявить их потом туроператору.
Компания обещала возместить туристам стоимость аннулированных туров. Часть средств уже выплачена, однако срок полного расчета со всеми клиентами туроператора неизвестен.
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