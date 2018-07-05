Глава Ростуризма дал советы клиентам "Натали Турс"

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Глава Ростуризма Олег Сафонов дал советы клиентам турорператора "Натали Турс", испытывающим проблемы при размещении в отелях. Путешественников пытаются выселить, иногда за номера требуют доплату.
Руководитель ведомства подчеркнул, что требования о выселении и повторной оплате номеров незаконны.
"Мы не знаем, были ли проведены расчеты, для нас это не важно вообще. Мы считаем, что должны быть защищены интересы туристов, если турист куда-то поселен, то турист должен там находиться соответствующее время, в соответствии с ваучером", – цитирует Сафонова РИА Новости. Он заявил, что путешественники не должны вовлекаться в споры принимающих сторон с туроператором.
Руководитель ведомства настоятельно рекомендовал туристам брать подтверждающие повторную оплату документы, если внесение денег окажется неизбежным. Платить он посоветовал с карты.
Документы об оплате номеров следует предъявить "Натали Турс", чтобы получить компенсацию. Если деньги не будут возмещены, нужно обратиться в стразовую компанию, отметил Сафонов. Он добавил, что уже обратился к послам стран, где россиян выселяют из отелей и намерен провести несколько встреч по этой теме.
С 30 июня компания "Натали Турс" прекратила выполнять чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Туроператор также объявил 4 июля об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно, объяснив это нехваткой средств для оплаты услуг поставщиков. В руководстве компании пояснили, что была проведена неверная оценка денежных потоков, произошло сокращение спроса на туры в Европу.
От содействия "Турпомощи" и других ассоциаций в "Натали турс" отказались, заявив, что необходимые обязательства перед путешественниками выполнят самостоятельно. Деньги за аннулированные путевки пообещали вернуть в течение 10 дней. Компенсации уже начали выплачивать.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: