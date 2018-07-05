Глава Ростуризма дал советы клиентам "Натали Турс"

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Глава Ростуризма Олег Сафонов дал советы клиентам турорператора "Натали Турс", испытывающим проблемы при размещении в отелях. Путешественников пытаются выселить, иногда за номера требуют доплату.

Руководитель ведомства подчеркнул, что требования о выселении и повторной оплате номеров незаконны.

"Мы не знаем, были ли проведены расчеты, для нас это не важно вообще. Мы считаем, что должны быть защищены интересы туристов, если турист куда-то поселен, то турист должен там находиться соответствующее время, в соответствии с ваучером", – цитирует Сафонова РИА Новости. Он заявил, что путешественники не должны вовлекаться в споры принимающих сторон с туроператором.

Руководитель ведомства настоятельно рекомендовал туристам брать подтверждающие повторную оплату документы, если внесение денег окажется неизбежным. Платить он посоветовал с карты.

Документы об оплате номеров следует предъявить "Натали Турс", чтобы получить компенсацию. Если деньги не будут возмещены, нужно обратиться в стразовую компанию, отметил Сафонов. Он добавил, что уже обратился к послам стран, где россиян выселяют из отелей и намерен провести несколько встреч по этой теме.

С 30 июня компания "Натали Турс" прекратила выполнять чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Туроператор также объявил 4 июля об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно, объяснив это нехваткой средств для оплаты услуг поставщиков. В руководстве компании пояснили, что была проведена неверная оценка денежных потоков, произошло сокращение спроса на туры в Европу.

От содействия "Турпомощи" и других ассоциаций в "Натали турс" отказались, заявив, что необходимые обязательства перед путешественниками выполнят самостоятельно. Деньги за аннулированные путевки пообещали вернуть в течение 10 дней. Компенсации уже начали выплачивать.