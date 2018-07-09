Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Анапы и Геленджика

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Роспотребнадзор заявил, что купаться в бухте Геленджика опасно из-за аварии на канализационной станции, которая произошла в пятницу, 6 июля. Также городская служба спасения Анапы предупредила, что температура воды держится на отметке от 14 до 20 градусов и купание в море грозит переохлаждением организма. Об этом передает ТАСС.
"Переток воды с более южных участков Черного моря способствовал тому, что вода у краснодарского побережья стала очень холодной. Пока что купание на всех пляжах Анапы строго запрещено", – отметил представитель службы спасения курорта.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что последствия аварии в Геленджике до сих пор не устранили. В ведомстве посоветовали туристам выбирать места для пляжного отдыха в пригороде.
Ранее глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярев призвал россиян не выезжать за границу и планировать отдых в своей стране. По словам депутата, курорты России не уступают по качеству сервиса самым популярным странам.
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