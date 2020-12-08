Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники

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Специалисты аналитического центра определили самые популярные у россиян даты для брони билетов на новогодние праздники, пишет RT.

Выяснилось, что авиабилеты чаще всего берут 30 (15,2% ) и 29 декабря (11,3%). 31 декабря и 7 января оказались наименее популярными датами.

Согласно данным аналитиков, выгоднее всего в праздничные дни летать 1, 3 и 4 января. Средний чек в эти дни составит от 5 до 6,4 тысяч рублей. А 9 января зафиксированы самые дорогие билеты – 8,3 тысячи рублей.

У пассажиров поездов 29 и 30 декабря также стали самыми востребованными датами. Реже всего россияне бронируют ж/д билеты на 10 января.

Дороже всего билеты на поезд обойдутся 8 января – 2,9 тысячи рублей, а самые дешевые 31 декабря – 1,6 тысячи рублей.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в регионы страны из-за ситуации с распространением коронавируса.