Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты аналитического центра определили самые популярные у россиян даты для брони билетов на новогодние праздники, пишет RT.
Выяснилось, что авиабилеты чаще всего берут 30 (15,2% ) и 29 декабря (11,3%). 31 декабря и 7 января оказались наименее популярными датами.
Согласно данным аналитиков, выгоднее всего в праздничные дни летать 1, 3 и 4 января. Средний чек в эти дни составит от 5 до 6,4 тысяч рублей. А 9 января зафиксированы самые дорогие билеты – 8,3 тысячи рублей.
У пассажиров поездов 29 и 30 декабря также стали самыми востребованными датами. Реже всего россияне бронируют ж/д билеты на 10 января.
Дороже всего билеты на поезд обойдутся 8 января – 2,9 тысячи рублей, а самые дешевые 31 декабря – 1,6 тысячи рублей.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в регионы страны из-за ситуации с распространением коронавируса.
В России могут запретить поездки между регионами и даже внутри них
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