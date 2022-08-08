Болгария увеличила сроки выдачи туристических виз россиянам

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Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.

В диппредставительстве подчеркнули, что консульство при посольстве работает, но в необычном режиме.

"Сроки оказания услуг дольше чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться", – говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости. Причиной такого решения назвали объявление персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в РФ.

Кроме того, консульская служба посольства РФ в Болгарии, генеральные консульства в Варне и Русе частично приостановили работу из-за нехватки сотрудников. Также временно закрыто и консульство в Екатеринбурге.