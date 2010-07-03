Туристам запретили сидеть на Испанской лестнице в Риме

16:04
16:04
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Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS
Сотрудники полиции в Риме пресекают попытки туристов посидеть на ступенях барочной Испанской лестницы, которая ведет к расположенной на вершине холма Пинчо церкви Тринита-деи-Монти.
Как сообщает РИА Новости, запрет введен из-за нового регламента деятельности муниципальной полиции об охране памятников истории и культуры. Штрафы за нарушение варьируются от 250 до 400 евро.
Испанская лестница (Scalinata della Trinità dei Monti) – одна из архитектурных визитных карточек итальянской столицы. Она была построена в 1723-1725 годы. В качестве основы был взят обновленный архитектором Франческо де Санктисом проект Джованни Лоренцо Бернини.
Лестница выполнена из травертина, она состоит из 138 вогнутых ступеней. До 1789 года перед ней стояли конные статуи. А после Великой Французской революции на их месте установили египетский обелиск из садов древнеримского историка Гая Саллюстия Криспа. У подножия лестницы находится фонтан Баркачча, выполненный в форме лодки.
В июне городской совет Рима расширил список ограничений для туристов. Мужчинам запретили ходить с обнаженным торсом в общественных местах. Под запрет попали и "любовные замки" – их нельзя вешать на перила мостов. Рядом с популярными туристическими достопримечательностями нельзя употреблять пачкающую еду. Вне закона оказалась и продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов. Суровые штрафы ждут тех, кого поймают на купании в городских фонтанах.
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