Туроператоры спрогнозировали подорожание путевок в Египет в марте

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Путевки на курорты Египта подорожают с приходом весны, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию "Интурист".
"Стоимость недельного тура с заездом на 23 февраля в Шарм-эш-Шейх стартует от 37,9 тысячи рублей на двоих в отель три звезды с завтраками. В начале марта подобный тур обойдется уже как минимум на 13% дороже и более – от 42,9 тысячи рублей в тот же самый отель на тех же условиях", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе компании Anex Tour пояснили, что подорожание туров после февраля является сезонной тенденцией. Представитель туроператора рассказал, что в конце января и феврале цены на отдых в Египте имеют тенденцию к снижению за счет прохладных месяцев. А с марта цены стабилизируются в соответствии со снижением ветров на курортах.
В Египте с 22 января вступили в силу новые правила въезда. По прибытии в республику пассажирам потребуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, причем с момента введения последней дозы должно пройти не меньше двух полных недель.
В стране признают российский "Спутник V". Также подойдет полученный не позже чем за 72 часа отрицательный результат одного из трех тестов: ПЦР-теста, экспресс-теста или так называемого ID NOW. Данные требования не распространяются на детей младше 12 лет.
Если указанные документы не соответствуют принятым в Египте правилам, то туристу придется пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту. Если результат окажется положительным, то человек будет вынужден вернуться в страну вылета.
Египет изменил правила въезда туристов из России
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