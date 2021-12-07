В АТОР попросили отсрочку по обязательствам за отмененные из-за COVID-19 туры

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Ассоциация туроператоров России составила открытое письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором просит продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры, пишет РИА Новости.
"АТОР от лица ведущих туроператорских компаний России просит вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма", – говорится в тексте.
В организации считают, что постановление правительства, позволяющее гражданам до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии, стало самой действенной мерой поддержки для туроператоров.
В АТОР добавили, что возобновить деятельность по закрытым направлениям у туроператоров сейчас нет возможности, а открытых направлений слишком мало для формирования резервов.
"На сегодняшний день остается порядка 200 тысяч человек, которым нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть денежные средства. Общий размер вынужденной задолженности туроператоров перед потребителями составляет, по нашей оценке, более 10 миллиардов рублей", – сообщили в АТОР.
Там считают, что необходима отсрочка обязательств еще на один год. Любые иные варианты не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли.
Ранее сообщалось, что около 40% российских туристов задумались об отказе от путешествий в период новогодних праздников из-за коронавирусных ограничений.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что отношение граждан к мерам безопасности разделилось примерно поровну. Порядка 40% стали более взвешенно принимать решения и планировать поездки за границу. При этом аналогичное количество россиян не собираются отказываться от путешествий ни при каких обстоятельствах.
В АТОР сообщили о подорожании новогоднего отдыха в Турции
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