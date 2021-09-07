В РФ началась регистрация на программу студенческих турпоездок "Больше, чем путешествие"

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В России началась регистрация для участия в программе бесплатных туристических поездок по стране для студентов "Больше, чем путешествие". Об этом рассказали в пресс-службе Росмолодежи.
Уточняется, что для путешествия будет доступно не менее 250 маршрутов, география поездок охватит все федеральные округа.
"Меня очень порадовало, что ребята, когда их спрашивали, что было бы крутой наградой за победу в олимпиадах и конкурсах, абсолютное большинство говорит, что это не деньги, а возможность увидеть страну, путешествия. Ребята хотят больше посмотреть, больше своими руками потрогать и почувствовать, насколько огромная и прекрасная наша страна. Из желания ребят родился этот проект", – отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Программа будет доступна для участников конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена", общества "Знание", а также платформ "Россия – страна возможностей" и "Другое дело". Зарегистрироваться необходимо на сайте morethantrip.ru. Первая поездка состоится уже 23 сентября.
Также известно, что по поручению президента России Владимира Путина поездки будут организованы бесплатно. По итогам послания Федеральному собранию глава государства поручил правительству проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по России для школьников и студентов.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что программа туристического кешбэка в предстоящем году будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.
Российские туристы совершили летом более 20 млн поездок по массовым направлениям страны
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