Вернувшихся в Москву туристов оштрафовали на 21,2 млн руб за невнесение теста на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи заплатили 21,2 миллиона рублей в качестве штрафов за непредоставление результатов тестов на коронавирус, сданных по возвращении из зарубежных поездок. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных судами, 1 673 гражданам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний", – говорится в сообщении.

Ранее власти Таиланда разрешили туристам, привитым российской вакциной "Спутник V", приезжать на остров Пхукет без необходимости проходить карантин.

Получить разрешение на въезд можно в посольствах Таиланда, в частности в диппредставительстве страны в Москве.