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Общество

7 августа, 11:30

Российским туристам порекомендовали "Зарубежного помощника"

туризм технологии общество

Фото: depositphotos/FA-Stock

Ростуризм рекомендовал россиянам, которые собираются в поездку за границу, пользоваться мобильным приложением МИД РФ "Зарубежный помощник". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В приложении представлена актуальная информация Консульской службы, общие рекомендации для туристов, а также сведения о правилах въезда россиян на территорию других стран и полезные советы.
Кроме того, отметили в Ростуризме, с помощью приложения "Зарубежный помощник" можно построить маршрут путешествия или зарегистрировать свое пребывание за границей, что может помочь, например, в нештатных ситуациях.

Кроме того, пользователям приложения доступны списки адвокатов и юридических фирм за рубежом, а в разделе "Новости" туристы смогут оперативно узнать о возникновении ЧС и других угроз жизни и здоровья.
Как добавили специалисты Ростуризма, "Зарубежный помощник" также позволяет совершить экстренный звонок или написать в ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Бесплатно скачать приложение на смартфон можно на официальном сайте российского МИД.

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