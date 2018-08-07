Российским туристам порекомендовали "Зарубежного помощника"

7 августа, 11:30
Фото: depositphotos/FA-Stock
Ростуризм рекомендовал россиянам, которые собираются в поездку за границу, пользоваться мобильным приложением МИД РФ "Зарубежный помощник". Об этом сообщается на сайте ведомства.
В приложении представлена актуальная информация Консульской службы, общие рекомендации для туристов, а также сведения о правилах въезда россиян на территорию других стран и полезные советы.
Кроме того, отметили в Ростуризме, с помощью приложения "Зарубежный помощник" можно построить маршрут путешествия или зарегистрировать свое пребывание за границей, что может помочь, например, в нештатных ситуациях.
Кроме того, пользователям приложения доступны списки адвокатов и юридических фирм за рубежом, а в разделе "Новости" туристы смогут оперативно узнать о возникновении ЧС и других угроз жизни и здоровья.
Как добавили специалисты Ростуризма, "Зарубежный помощник" также позволяет совершить экстренный звонок или написать в ситуационно-кризисный центр МИД РФ. Бесплатно скачать приложение на смартфон можно на официальном сайте российского МИД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: