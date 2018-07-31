Названы самые доступные туры в конце августа

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Средние цены на пакетные туры с вылетом 18 августа снизились на основных курортных направлениях России – Сочи, Анапа, Крым. Некоторые европейские курорты подорожали к концу сезона, сообщает АТОР.
Меньше всего подешевели туры в Сочи – всего на 3,3 процента, а вот цены на отдых в Анапе упали на 17 процентов, на 30 процентов дешевле обойдется поездка в Крым.
В Черногории отдых подорожал на 52 процента, в Испании – на 44 процента, в Таиланде – на 20 процентов, на Кипре – на девять процентов. По Италии рост составил 4,4 процента, но цена была высокой изначально.
Подешевел отдых в Турции, его цена уменьшилась на 21 процент. В Грецию можно уехать на 11,3 процента дешевле, в Болгарию – на 14,2 процента, а в Тунис – на 7,5 процента.
Первое место по цене в реальном выражении в рейтинге занял Крым. Туда на неделю можно слетать за 28 760 рублей. В пятерку также вошли Анапа – 39 950 рублей, Греция – 38 980 рублей, Турция – 39 200 рублей и Сочи – 46 300 рублей.
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