В РСТ назвали лучшие направления для отдыха в День России

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Москвой 24 рассказал, что лучшими направлениями для отдыха в День России являются Сочи, Санкт-Петербург, Карелия, Подмосковье и Золотое кольцо.
День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В 2022 году этот праздник выпадает на воскресенье, поэтому россиян ожидают длинные выходные с 11-го по 13-е число.
Поскольку у граждан будет всего три выходных дня, Барзыкин советует выбирать места, куда можно долететь на самолете, либо региональные или межрегиональные туры, которые не займут много времени в пути.
Кроме того, хорошими вариантами являются Санкт-Петербург, Карелия или Золотое кольцо, говорит эксперт. Запланировать отпуск можно самостоятельно или обратиться в турагентство, где специалисты помогут подобрать экскурсии, чтобы отдых был насыщенным.
"Организованные туры в такое количество дней не дают возможности терять зря время. Все расписано: когда достопримечательности, когда досуговые мероприятия, когда прием пищи", – объясняет Барзыкин.
Тем, кто не хочет далеко уезжать, можно отдохнуть в пансионате в Подмосковье от 3,3 тысячи рублей, продолжает он.
"Несмотря на то что Booking.com ушел, у нас более 50 различных онлайн-сервисов, где можно забронировать жилье либо обратиться к турфирме и выбрать по подходящей цене себе и отель, и экскурсию, и все остальное", – заключил Барзыкин.
Ранее Ростуризм составил 133 маршрута для путешествий на машине по стране. В том числе по Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу, Золотому кольцу, Карелии и Кольскому полуострову. Отмечается, что поездка на авто является самым удобным, а также простым способом путешествия в компании с друзьями или семьей.
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