Туристам Mouzenidis Travel могут предоставить ваучеры на проживание в Греции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуацию с туристами компании Mouzenidis Travel глава Ростуризма Зарина Догузова обсудила с замминистра туризма Греции Софией Захараки. Одним из вариантов поддержки для путешественников может стать предоставление греческой стороной специальных ваучеров на проживание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"В рамках встречи стороны договорились организовать российско-греческие переговоры с участием гостиниц и туроператоров в ближайшее время и обсудить антикризисный план сотрудничества, который будет предусматривать специальные условия для российских туристов. Один из вариантов – предоставление греческой стороной российским туристам специальных ваучеров на проживание", – говорится в сообщении.

Ранее российское подразделение Mouzenidis Travel объявило о приостановке деятельности 12 ноября. Представители туроператора подчеркнули, что из-за целого ряда проблем, в числе которых и коронавирусная инфекция, стала невозможна повторная оплата всех туров, деньги за которые уже переведены в другие страны.

Отмечалось, что число людей, которые оплатили путевки и не смогли в итоге улететь в Грецию, составляет около 27 тысяч. Задолженность Mouzenidis Travel перед туристами – больше 1,2 миллиарда рублей.

По данным Ростуризма, средства были переведены в центральный офис греческого туроператора. Однако ни гостиницы, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным туристами путевкам от греческого туроператора денег не получили.

