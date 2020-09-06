Названы города, где российские туристы тратили больше всего денег летом

Названы города, где туристы тратили больше всего средств этим летом
Туристы, путешествуя по России этим летом, больше всего тратили средств в Санкт-Петербурге, передает телеканал Москва 24. Средний чек в северной столице составил около 4,6 тысячи рублей.
На втором месте оказалось Подмосковье. Там путешественники платили около 4,1 тысячи рублей.
Краснодарский край занимает третье место в этом рейтинге. Там отдыхающие тратили в среднем 2,7 тысячи рублей за один раз. В то же время курорт принял больше всего туристов.
Замыкает четверку Крым. Средний чек там составил примерно 2,1 тысячи рублей.
Эксперты онлайн-сервиса для бронирования билетов "Билетик.Аэро" рассказали, как можно сэкономить в путешествии. В частности, они не рекомендовали покупать путеводители, разговорники, книги и брошюры о достопримечательностях. Необходимую информацию можно найти бесплатно в интернете, а для перевода практичнее пользоваться электронными переводчиками.
Кроме того, они предлагают начать экономить еще до прилета в страну. В частности, эксперты советуют отказаться от билетов бизнес-классом на короткие расстояния и от питания в самолете.
Кроме того, можно сэкономить на покупке сувениров, магнитов, тематических футболок и местных сим-карт, говорится в рекомендациях.
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