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Москва 24

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Общество

11:24

Названы города, где российские туристы тратили больше всего денег летом

туризм общество

Названы города, где туристы тратили больше всего средств этим летом

Туристы, путешествуя по России этим летом, больше всего тратили средств в Санкт-Петербурге, передает телеканал Москва 24. Средний чек в северной столице составил около 4,6 тысячи рублей.

На втором месте оказалось Подмосковье. Там путешественники платили около 4,1 тысячи рублей.

Краснодарский край занимает третье место в этом рейтинге. Там отдыхающие тратили в среднем 2,7 тысячи рублей за один раз. В то же время курорт принял больше всего туристов.

Замыкает четверку Крым. Средний чек там составил примерно 2,1 тысячи рублей.

Эксперты онлайн-сервиса для бронирования билетов "Билетик.Аэро" рассказали, как можно сэкономить в путешествии. В частности, они не рекомендовали покупать путеводители, разговорники, книги и брошюры о достопримечательностях. Необходимую информацию можно найти бесплатно в интернете, а для перевода практичнее пользоваться электронными переводчиками.

Кроме того, они предлагают начать экономить еще до прилета в страну. В частности, эксперты советуют отказаться от билетов бизнес-классом на короткие расстояния и от питания в самолете.

Кроме того, можно сэкономить на покупке сувениров, магнитов, тематических футболок и местных сим-карт, говорится в рекомендациях.

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