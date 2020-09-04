Эксперты рассказали о способах сэкономить в путешествии

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Эксперты онлайн-сервиса для бронирования билетов "Билетик.Аэро" рассказали, как можно сэкономить в путешествии, сообщает News.ru.
В частности, они не рекомендовали покупать путеводители, разговорники, книги и брошюры о достопримечательностях. Необходимую информацию можно найти бесплатно в интернете, а для перевода практичнее пользоваться электронными переводчиками.
Для общения с местным населением подойдет онлайн-переводчик с функцией голосового перевода и распознания текста на фото, считают специалисты.
Кроме того, они предлагают начать экономить еще до прилета в страну. В частности, эксперты советуют отказаться от билетов бизнес-классом на короткие расстояния и от питания в самолете. Такие билеты, как правило, стоят в два-три раза дороже эконома, но себя не оправдывают, уверены специалисты.
Кроме того, можно сэкономить на покупке сувениров, магнитов, тематических футболок и местных сим-карт, говорится в рекомендациях.
Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировали резкое повышение интереса россиян к перелетам на Мальдивы, в Египет и ОАЭ.
К примеру, по сравнению с несколькими днями ранее к вечеру 3 сентября число запросов на билеты на Мальдивы выросло в шесть раз. При этом дешевле всего, по мнению аналитиков, в этом месяце будет слетать в Каир.
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